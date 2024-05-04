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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تنظم مؤتمر الأطر القانونية للأمن السيبراني

مؤتمر جامعة حلوان
مؤتمر جامعة حلوان

انعقدت فعاليات المؤتمر التاسع لكلية الحقوق جامعة حلوان تحت عنوان "الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030". 

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وشارك نخبة من رجال الفقة والقضاء المتخصصين من مصر والوطن العربي، ولأول مرة اشتراك باحثين من دول عربية شقيقة.

عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، والدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.

رئيس جامعة حلوان: الأمن السيبراني أصبح أمرًا ضروريًا

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه في هذا الزمن الذي يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبح الأمن السيبراني أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة المعلومات والبيانات، ويعتبر الأمن السيبراني عملية تتضمن توجيه الجهود لحماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من الهجمات الإلكترونية والاختراقات غير المصرح بها، حيث يتعين على الدول والحكومات تعزيز قدراتها السيبرانية لضمان سلامة البنية التحتية الرقمية وحماية المعلومات للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق أن جلسات المؤتمر ناقشت العديد من الإشكاليات القانونية تمثلت في: مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت وحماية البيانات في العصر الرقمي، الأمن السيبراني وتسوية منازعات الملكية الفكرية في العصر الرقمي، العلامة التجارية وآليات حماية البيانات في عالم الميتافيرس، الالتزامات الدولية في الفضاء السيبراني. 

واستكملت كلمتها أن المؤتمر جاء مواكبًا لقيام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال أفريقيا، ويوفر الوقت والجهد والأموال ويعزز فرص الاستثمار الجديدة​.

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