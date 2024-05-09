أنشيلوتي يكتب التاريخ في دوري الأبطال ويتفوق على فيرجسون وليبي وجوارديولا

نجح الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة فريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمس بعد التغلب على بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف في إياب نصف النهائي والتأهل ملاقاة بوروسيا دورتموند على اللقب.

ووصل أنشيلوتي إلى النهائي الشخصي السادس له كمدرب في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروباً، ليصبح المدرب الإيطالي على موعد مع كتابة التاريخ.

وتفوق أنشيلوتي على كل من مارسيلو ليبي والسير أليكس فيرغسون وبيب غوارديولا ويورغن كلوب حيث أن لكل منهم 4 نهائيات في البطولة.

أنشيلوتي يكتب التاريخ في دوري الأبطال

ونجح أنشيلوتي في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع أي سي ميلان الإيطالي حقق منها اللقب في نسختي " 2002 – 2003 و 2006 – 2007 " بينما خسر نسخة 2004 – 2005.

ووصل للنهائي 3 مرات أخرى مع ريال مدريد حقق اللقب في نسختي " 2013 – 2014 و 2021 – 2022 " بينما سيلعب النهائي الثالث أمام بوروسيا دورتموند خلال أيام.

وعلق المدرب الإيطالي على إنجازه التاريخي قائلًا: " الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هو نجاح بغض النظر عن النتيجة ".

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب ويمبلي في إنجلترا لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة والتي ستجمع بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل.