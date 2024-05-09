وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفي طهطا لمتابعة سير العمل

أجري الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة زيارة مفاجئة صباح اليوم الخميس و ذلك ضمن الجولات المفاجئة التي يجريها وكيل الوزارة للمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

حيث تابع وكيل وزارة الصحة سير العمل بقسم الإستقبال والطؤاري و إطمئن إلي تواجد الأطقم الطبية و انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، كما تفقد وحدة الحضانات بالمستشفي ووحدة العناية المركزة.

وأشاد وكيل صحة سوهاج بالأطقم الطبية وانتظامها ورعايتهم للمرضي وبذلهم الجهد وانتظامهم مشيدًا بمستوي النظافة و تطبيق إجراءات مكافحة العدوي بالأقسام المختلفة.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج قسم النساء والتوليد و القسم الداخلي، وتفقد ايضاً وحدة قسطرة القلب والتي لا تزال تحت الإنشاء والتجهيز وذلك للوقوف على مدى الإنجاز الذي تم و المتبقي موجهاً بالتواصل مع الشركة المنفذة للوحدة لسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية . موجهاً ايضاً بتدريب عدد من الكوادر الطبية ليكونوا علي اتم استعداد وجاهزية للعمل بالوحدة فور تشغيلها .

وتأتي تلك الزيارات التفقدية المفاجئة للإطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف منشآت القطاع الصحي