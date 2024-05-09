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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين دخلوا عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وشددت إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

يُذكر، أن مجموعات متطرفة من المستعمرين دعت إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى في الرابع عشر من الشهر الجاري، ورفع أعلام الاحتلال داخله.

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