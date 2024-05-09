حراك بالجامعات التونسية تضامنًا مع غزة تحت شعار "مخيّم شيرين أبو عاقلة"

ما زالت كلمات الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، تتردد في الآذان "ليس سهلاً ربما أن أُغيّر الواقع.. لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم.. التي أعلن طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار في العاصمة التونسية مقاطعتهم للاختبارات الوطنية والدخول في اعتصام مفتوح داخل المعهد تحت شعار "مخيّم شيرين أبو عاقلة".

وانطلق حراك طلاب تونس التضامني مع قطاع غزة في نهاية الشهر الماضي، انضمامًا إلى التظاهرات الطلابية في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، المنددة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشارك طلاب من جامعات مختلفة في تونس في فعاليات دعت إليها مجموعات طلابية عدة، بما في ذلك "الاتحاد العام التونسي للطلبة" و"الاتحاد العام لطلبة تونس"، في العاصمة وفي عدة محافظات تونسية.

"مخيم شيرين أبو عاقلة"

انطلق اعتصام أبناء معهد الصحافة وعلوم الأخبار في 29 من الشهر الماضي تحت شعار "مخيم شيرين أبو عاقلة"، الصحفية الفلسطينية التي قتلها الجيش الإسرائيلي في 11 مايو 2022، أثناء تغطيتها للهجوم الإسرائيلي على منطقة جنين شمال الضفة الغربية لقطاع غزة.

ويرفع الطلبة منذ دخولهم في اعتصامهم المفتوح شعارات تجرم التطبيع مع إسرائيل بمختلف أشكاله، بما في ذلك التطبيع الأكاديمي، ردا على تعامل الإدارة مع منظمات أجنبية داعمة لإسرائيل.

وقال شاكر جهمي، طالب بمعهد الصحافة ومنسق الاعتصام لـ "سبوتنيك"، إن مخيّم شيرين أبو عاقلة نجح في الضغط على إدارة المعهد لتحقيق مطالبهم بعد مقاطعة الاختبارات بنسبة 100 بالمائة.

ومن بين المطالب التي وردت في بيان "مخيّم شيرين أبو عاقلة" لطلبة المعهد، فسخ أية علاقة شراكة مع المنظمات المطبعة والمساندة لإسرائيل في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وعلى رأسها منظمة "كونراد" الألمانية التي تشرف على دورات تدريبية لفائدة الطلبة سنويا.

ومن بين النقاط الأخرى التي دعا إليها الطلبة، حل نادي الفرنكفونية ذي العلاقة بالمعهد الفرنسي بتونس والمدعوم من منظمات فرنسية داعمة لإسرائيل، مع سحب البحوث والكتب الواردة من قبل المنظّمات المطبّعة والمدرجة بمكتبة المعهد.

وقال جهمي إنه وبعد الاستجابة لجميع المطالب "قررنا رفع قرار مقاطعة الدروس مع الالتزام بالروزنامة الجديدة المنشورة من قبل إدارة المعهد".

وأكد الطالب أن الاعتصام متواصل داخل مخيم شيرين أبو عاقلة، نظرًا لما يحمله هذا المكان من رمزية للحركة الطلابية التونسية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

وقالت الطالبة بالمعهد، إيمان الكحلاوي، التي تزينت بالراية الفلسطينية، "الصمت الرهيب إزاء ما يحدث في فلسطين يدفعنا لمواصلة تحركاتنا".

وواصلت الكحلاوي الحديث مع "سبوتنيك"، قائلة: "نحن نفتخر اليوم بتوحدنا وتضامننا مع التحركات الطلابية في مختلف أنحاء العالم المتضامنين مع الفلسطينيين ونفتخر لأننا انتصرنا للفلسطينيين في تونس من خلال جعل إدارة المعهد تستجيب لمطالبنا".