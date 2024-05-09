حي الزيتون الأكثر تضررًا.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في اليوم 214 للعدوان

حي الزيتون الأكثر تضررًا.. مع دخول العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة يومه 216، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حصيلة شهداء المواطنين الفلسطينيين اليوم خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين.

وأعلنت "وفا"، استشهاد عشرات المواطنين أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، بجانب عدد من المفقودين، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ216.

وكشفت مصادر طبية، استشهاد العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في حين لا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وقال مراسل "وفا"، بأن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا جراء القصف الصاروخي والمدفعي المكثف الذي شنه الاحتلال في محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون، وعلى امتداد شارع 8، صوب المنازل والبنايات، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، مع وجود عشرات المفقودين، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

فيما قصفت طائرات الاحتلال 10 منازل في محيط مسجد حسن البنا، وجامعة غزة، بحي الزيتون، ما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين، خاصة من مدارس عطا الشوا، وعين جالوت، وحسن النخالة، والفلاح، وعلي بن أبي طالب، باتجاه المناطق الشمالية والغربية لمدينة غزة.

كما تطلق طائرات الاحتلال بين الحين والآخر الرصاص صوب المواطنين الذين يتحركون في أحياء مدينة غزة، خاصة في أحياء الزيتون، وتل الهوا، والصبرة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى في الشوارع، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية عدة قذائف ونيران الأسلحة الرشاشة صوب منازل المواطنين في الشيخ عجلين، وتل الهوا، جنوب غرب المدينة.

وفي حي الصبرة وسط مدينة غزة، استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو شريعة، وسط مناشدات بضرورة توجه سيارات الإسعاف والدفاع المدني لانتشال الضحايا والجرحى، من تحت أنقاض المنزل، حيث ما زال هناك مفقودون تحت الركام.

وبمدينة دير البلح وسط القطاع، استُشهدت امرأة ونجلها في قصف منزل.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عيد غرب المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 8 مواطنين، بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع.

وتواصل طائرات الاحتلال قصف المناطق في محيط معبر رفح البري، مع تواصل إطلاق القذائف صوب المناطق الشرقية، خاصة في الشويكة، والجنينة، وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصف مبنى بلدية رفح جنوبا، ما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى.