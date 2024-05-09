تشكيل باير ليفركوزن المتوقع لمواجهة روما بالدوري الأوروبي

يحل فريق روما الإيطالي ضيفاً ثقيلا على نظيره الألماني باير ليفركوزن على ملعب باي أرينا، وذلك في مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

ويعتبر فريق باير ليفركوزن هو الأقرب للتأهل حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية مساء الخميس الماضي، بفوز ليفركوزن بهدفين نظيفين.



حيث يطمح باير ليفركوزن المتوج ببطولة الدوري الألماني هذا الموسم بلا أي هزيمة في إضافة إنجاز قاري جديد بشق طريقة إلى النهائي، ويحلم بالفوز باللقب الغائب عن خزانته منذ 1988.





موعد مباراة روما وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي 2024

موعد مباراة روما وباير ليفركوزن في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، هو الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة روما وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي 2024

تمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 1 لبث مباراة روما وباير ليفركوزن.



التشكيل المتوقع لباير ليفركوزن أمام روما

من المنتظر أن يعتمد المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو على نفس طريقة اللعب المعتادة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة ضد روما بالتشكيل الأتي:

تشكيلة باير ليفركوزن ضد روما: 4-3-3

لوكاس هراديكي

أوديلون كوسونو، روبرت أندريتش، إيدموند تابسوبا

ناثان تيلا، جرانيت تشاكا، إسيكييل بالاسيوس، أرثر أوغوستو

جوناس هوفمان، باتريك شيك، آدم هلوزيك





