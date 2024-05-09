موعد مباراة باير ليفركوزن ضد روما في منافسات الدوري الأوروبي

يلتقي باير ليفركوزن الألماني نظيره الإيطالي روما، اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "باي أرنيا".

يتوقع عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية بين الفريقين لضمان التأهل الى المباراة النهائية، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي بين الفريقين في العاصمة الإيطالية بنتيجة 2 مقابل لا شئ لصالح الفريق الألماني.

وتمكن روما من التأهل على حساب ميلان بعد الفوز على الأخير خلال مباراة بهدف نظيف في مباراة الذهاب كما تمكن من الفوز في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف.



بينما تمكن الفريق الألماني، من الفوز على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى دوري نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي وحقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، وعاد متعادلًا في الإياب.

لعب روما ضد ليفركوزن في سجل تاريخ المنافسات التي جمعتهما في 7 مباريات قبل لقاء اليوم واستطاع أصحاب الأرض في الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة لقاء 1واحد فقط ويعتبر تشيتشاريتو المتصدر على قائمة هدافي مباريات الفريقين ووصل عدد الأهداف التي حققها ثلاثة أهداف لصالح الفريق الألماني.

وتمكن الفريق الإيطالي على الفرق الألمانية بالفوز في 17 مباراة ضد، مقابل 18 هزيمة، و3 تعادلات.