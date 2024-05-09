عاجل
الدفاع السورية تعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية باتجاه ريف دمشق الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في هجوم لحزب الله اللبناني اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين ويصيب شابًا بالرصاص الحي
الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس كوريا الجنوبية يدعو لإنشاء وزارة لتشجيع زيادة المواليد

المواليد
المواليد

دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الخميس إلى استحداث وزارة لتشجيع المواليد في الدولة الآسيوية التي تواجه أزمة ديموغرافية.

txt

زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بالولاية الخامسة

txt

كوريا الشمالية تنتقد تعهد أمريكا ودول أخرى بإنشاء آلية جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة ضدها


وقال يون في خطاب "أطلب تعاون البرلمان لمراجعة تنظيم الحكومة من أجل إنشاء وزارة للتخطيط لمواجهة انخفاض معدل المواليد".
وفي 2023 انخفض عدد الأطفال الحديثي الولادة في كوريا الجنوبية، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة، إلى أدنى مستوى له (230 ألفا) منذ أول إحصائية جرت على هذا الصعيد في 1970، بحسب ما أعلنت سيول في فبراير.
وحصل هذا التراجع على الرغم من إنفاق الحكومة مليارات الدولارات لتشجيع الولادات.
وانخفض معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية إلى 0.72 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من معدل 2.1 اللازم للحفاظ على عدد السكّان عند مستواه الحالي.
ولم يسبق لهذا المعدل أن انخفض إلى هذا المستوى منذ نهاية الثمانينات.
وإذا ظل هذا المعدل على حاله، فإن عدد سكان كوريا الجنوبية سينخفض بمقدار النصف بحلول عام 2100، وفقا لخبراء.

ومعدل الخصوبة في كوريا الجنوبية هو الأدنى بين سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما أن متوسط العمر الذي تلد فيه المرأة طفلها الأول في هذا البلد هو 33.6 سنة، وهو الأعلى في سائر دول المنظمة.
وعبثا أنفقت سيول أموالا طائلة في محاولة لتشجيع الولادات، من خلال تقديم إعانات مالية وتوفير رعاية للأطفال ومدّ يد المساعدة لعلاج العقم.

مواد متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بالولاية الخامسة

كوريا الشمالية تنتقد تعهد أمريكا ودول أخرى بإنشاء آلية جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة ضدها

بيونج يانج.. كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "هزيمة استراتيجية"

الزراعة تتابع برامج إنتاج تقاوى الخضر وتتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تفرض حظر السفر إلى هايتي

كوريا الشمالية: واشنطن تحاول تغيير مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسياسة حقيرة
الجريدة الورقية