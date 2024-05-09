25 مايو.. موعد التقديم لرئاسة جامعة المنصورة الأهلية

ينتظر المواطنون بمحافظة الدقهلية، موعد فتحت أبواب التقديم لرئاسة جامعة المنصورة الأهلية خلال فترة 25 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل، وتشكيل لجنة خاصة لفحص الأوراق المطلوبة وتحديد من تتوافر لديه الشروط المطلوبة لهذه المهمة.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأخير لأمناء جامعة المنصورة الأهلية الاربعاء الماضي، بحضور كل من الدكتور أحد عبدالخالق وزير التعليم العالي السابق، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وأعدد من أعضاء المجلس.

وخرج هذا الاجتماع بعدة قرارات إلى جاتنب تحديد موعد فتح باب التقدم لرئاسة الجامعة وتشكيل لجنة لمقابلة المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط والمعايير التي تتوافر لدى المستحق لهذه المهمة ويحمل من الخبرات فى إدارة التعليم العالى الكثير على أن يكون من خارج الجامعة.

وتكون كافة الوظائف المتاحة في الجامعة عن طريق هذا الإعلان، مع مراعاة الشفافية والإعلان بصورة واضحة كافة الإجراءات بشكل علني ومن خلال لجان تتوافر فيها الحيدة والنزاهة.

وتناول الاجتماع مناقشة المقترح الذي تناول الإجراءات اللازمة للموافقة على إنشاء عدد من الكليات والبرامج الجديدة في العام الدراسي القادم بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وتضمن بعض الشروط حتى يتمكن من تكون البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الأهلية طبقًا للمعايير الدولية وتم إعدادها للخريجين المتفوقين.