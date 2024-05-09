الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حادث مروع يهز سلطنة عمان وسقوط قتلى

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع بسلطنة عُمان حادثا مروعا أسفر على وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

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توقيع اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر وسلطه عمان

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اقتحام مئات المستوطنين لبلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية

وقالت شرطة عُمان السلطانية في منشور على حسابها في "إكس" إن "حادث تصادم بين شاحنة وأحد عشر مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين اثنين ووافد و15 إصابة مختلفة في ولاية لوى".

وأضافت الشرطة أن الحادث نجم عن "قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير".

ووفق الشرطة فإنه "جارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للحادث المروع، داعين السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات قاسية بحق المسؤول عنه.

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