توقيع اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر وسلطه عمان

استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى المهندس/ نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والوفد المرافق له بمقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر وسلطنة عمان فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

حضر اللقاء المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني و الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري والطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والسيدة ريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بشركة مصر للطيران والكابتن فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات بسلطة الطيران المدنى وعدد من ممثلي شركات الطيران العمانية و سلطة الطيران المدني المصري.

وقد تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في شتى المجالات ؛ حيث جاء من بينها زيادة الحركة الجوية ومشروع تعاون شامل في مجال الشحن الجوى و فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتقديم أوجه الدعم الفني وخدمات الصيانة.

وخلال اللقاء،، رحب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالمهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والوفد المرافق له؛ مشيداً بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر

وسلطنة عمان في مختلف المجالات وبخاصة في مجال النقل الجوي، مؤكدًا على أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع أشقائها من جميع الدول العربية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الدائم بما يسهم في إقامة شراكة قوية وداعمة في قطاع الطيران المدني.

ومن جانبه أعرب المهندس/ نايف بن علي بن حمد العبري – رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر ، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكات القوية بين البلدين،، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات ومن بينها قطاع الطيران المدنى حيث شهد تنفيذ العديد من أعمال التطوير خلال الفترة الماضية.

كما تناول اللقاء توقيع اتفاق ثنائي للنقل الجوي بين كلا من سلطة الطيران المدني المصري وهيئة الطيران المدني العماني بشأن تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين ويعظم من العوائد الايجابية من خلال خلق مجال جوي مرن وأكثر جذبا وسهولة لشركات الطيران.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني ومن الجانب العماني المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني.

وعقب الاتفاقية تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين بمقر سلطة الطيران المدني المصري، وقد تم التباحث حول حقوق النقل الجوي وسبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في ضوء جهود التعاون الفعال بين مصر وعمان وفقًا لخطة عمل مشتركة وفعالة تحقق نتائج إيجابية، كما قدم الوفد رؤيته من خلال عرض توضيحي حول رؤية سلطنة عمان الحالية والمستقبلية في مجال خدمات الملاحة الجوية وسُبل تطويرها، هذا بالإضافة إلى استعراض مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي العماني و مراحل عمل المشروع ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الحركة الجوية

ومن جانبه أشار الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري إلى تناسق الجهود المبذولة بين الجانبين؛ خاصة وأن الجانب المصري يعمل على ذاك المشروع بالمجال الجوي المصري بما يدعم ويعظم الإستفادة للجانبين ويساهم في تحسين ودعم مجال الجوي لمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ضوء الموقع الاستراتيجي والجغرافي للبلدين، حيث تعد سلطنة عمان بوابة الطيران إلى الهند والشرق الأقصى بقارة شرق أسيا وتعد مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا وأوروبا مما يعمق أفاق التعاون بين البلدين ويزيد من فاعلية المحال الجوي لجميع دول الشرق الأوسط ..

هذا وقد أبدى الوفد العماني انبهارهم بما شاهدوه من إنجازات ومشروعات تنموية حققتها الدولة المصرية وتعد العاصمة الإدارية الجديدة انطلاقة قوية وجاذبة لمزيد من الإستثمارات؛ مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود مع الجانب المصري للنهوض بصناعة الطيران المدني على مختلف المستويات إقليميًا ودوليًا بما يحقق طموحات جميع البلدان العربية في كافة أنشطة النقل الجوي..