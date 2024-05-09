وفد ثاني أكبر مقاطعة اقتصادية بالصين يبحث سبل الاستثمار بالإسماعيلية

يزور محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وفد من مقاطعه جيانجسو الصينيه التى تعتبر ثانى أكبر اقتصاد فى مقاطعات الصين الثلاث والعشرون.



وأكد المهندس مصطفي أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية، أن ذلك يأتي في اطار توطيد العلاقات الاستثمارية بين الجانب المصرى والصينى وفتح مجالات الاستثمار، لافتاً إلى أنه يرأس الوفد نائب رئيس الكونجرس، ويضم رئيس لجنه الشئون التشريعيه ومسؤلين

فى الاستثمار والسياحه والتعليم والثقافة.



وأوضح أبو حديد، أن الوفد الصينى يبحث مع اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية سبل تقويه العلاقات بين مقاطعه جيانجسو ومحافظه الاسماعيليه فى مجالات الاستثمار والسياحه والثقافه والتجارة، وتبادل الرؤى والخبرات فى هذه المجالات استنادا للعلاقات المتميزه بين البلدين .



