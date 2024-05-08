مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مرتفعًا بـ4.390 نقطة، أي بنسبة 0.050 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و622.960 نقطة.

الأسهم القطرية

وشهدت الجلسة تداول 249 مليونًا و57 ألفًا و570 سهمًا، بقيمة 685 مليونًا و282 ألفًا و222.324 ريالًا، نتيجة تنفيذ 22 ألفًا و611 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مرتفعًا 102.12 نقطة ليقفل عند مستوى 12460.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 297 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أكوا باور، والخليج للتأمين، وميدغيلف للتأمين، والباحة، وملاذ للتأمين للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: النهدي، والتعاونية، وجبل عمر، وشمس، والتصنيع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.70% و2.48%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أمريكانا، وشمس، وباتك، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات: أكوا باور، وأرامكو السعودية، والراجحي، وتكافل الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 114.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 26886.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 32.76 نقطة ليبلغ مستوى 7059.16 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.47 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية 304.6 ملايين سهم عبر 18629 صفقة نقدية بقيمة 59 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 4.93 نقاط ليبلغ مستوى 5966.14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 % من خلال تداول 211 مليون سهم عبر 9963 صفقة نقدية بقيمة 21.3 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 44.32 نقطة ليبلغ مستوى 7689.87 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.58 % من خلال تداول 93.5 مليون سهم عبر 8666 صفقة بقيمة 37.7 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 12.81 نقطة ليبلغ مستوى 5812.06 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 % من خلال تداول 111.4 مليون سهم عبر 4777 صفقة نقدية بقيمة 11.9 مليون دينار كويتي.