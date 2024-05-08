بالخطوات.. القرعة العلنية على وحدات مشروع جنة مصر15 مايو

كشف حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية "المرحلة التكميلية" باستاد المقاولون العرب، للذين لم يحالفهم الحظ ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية والمتقدمين برغباتهم على الموقع الإلكتروني online خلال الفترة من 3/3/2024 : 21/3/2024 بمشروعات محددة.

وسيتم إجراء القرعة يومي 15/5/2024 و16/5/2024، وعلى الراغبين في حضور القرعة التواجد بمقر إجراء القرعة في اليوم المحدد من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور.

كما سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة للمتقدمين فقط " توقيع المتقدم شخصياً أو من ينوب عنه بتوكيل خاص ".

وسيتم إعلان نتائج القرعات على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.

القرعة العلنية لـ240 وحدة سكنية بمشروع جنة

فيما أوضح الشوربجي، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لـ240 وحدة سكنية بمشروع جنة، مرحلة تاسعة تكميلي بمدينة القاهرة الجديدة، و 240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة عاشرة تكميلي بمدينة 6 أكتوبر، و71 وحدة سكنية بمشروع إسكان (المستقبل – الشباب – المطور) المرحلة الثانية بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

وأشار الشوربجي إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لـ768 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث - المرحلة الثانية تكميلي بالعبور الجديدة، يوم الخميس 16/5/2024.