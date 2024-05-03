«إسكان النواب» تكشف مدة التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء يختلف عن السابق في العديد من البنود.

وقال “الفيومي” خلال تصريحاته عبر فضائية “ dmc”، اليوم الجمعة، إن قانون التصالح الجديد به تيسيرات كثيرة ويحل جزء كبير من مشاكل بناء المخالف، ولابد من غلق ملف المخالفات الذى يشوه التناسق الحضاري بالدولة.

وأضاف أن بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، أون لاين عن طريق التطبيق لتوفير الوقت والجهد، وكذلك في العديد من الأماكن التي تم توفيرها، مؤكدا أن مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر وتبدأ من يوم الثلاثاء القادم.

وتستعد مراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات لإستقبال طلبات التصالح بدء من الثلاثاء المقبل وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على لائحته التنفيذية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

وقد أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤.

وقال آمنة، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .