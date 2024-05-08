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الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

في اليوم الثاني .. انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالمنيا

جولة المتابعة
جولة المتابعة

واصلت المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا ، ولليوم الثاني على التوالي ، إنتظام سير العمل في تلقي طلبات التصالح على البناء المخالف على الأراضي الزراعية وتقنين الأوضاع ، وسط حالة استنفار ومتابعة من رؤوساء المراكز والمدن شمال وجنوب المحافظة ، للمتابعة على مدار الساعة .

 

حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول ، وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، وأشار المحافظ ، إلى توافد المواطنين علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن ، والبالغ عددها 9 مراكز للسير في عملية التصالح ، لافتاً المحافظ ، إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، عدا الجمعة .

 

حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء ، على مستوى المحافظة ، مناشدا المحافظ ، المواطنين الراغبين فى التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية ، للبدء في اجراءات التصالح ، وسداد 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة ، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء ، وفقا للقانون الجديد، ليتسنى لهم السير في باقي إجراءات التصالح.

 

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ، بإستمرار متابعة جاهزية المراكز التكنولوجية ، لإستقبال طلبات التصالح ، وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح ، من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات وخارجها، مع وضع آلية للتعامل الفوري ، وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها ، والرد على كافة التساؤلات والإستفسارات الخاصة بالمواطنين ، تسهيلًا عليهم، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.

 

من جانبها، تابعت الوحدات المحلية التسع على مستوى المحافظة بمراكز ومدن ( العدوة – مغاغة – بني مزار – مطاي – سمالوط – مركز المنيا – أبوقرقاص – ملوي – ديرمواس ) ، انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية كل في نطاقه، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين الجادين في التصالح على مخالفات البناء ، مع تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، وتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، بما يحقق الصالح العام.

الجريدة الورقية