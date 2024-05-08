إطلاق شراكة بين بنك القاهرة ومتلايف

أعلن بنك القاهرة وشركة متلايف لتأمينات الحياة عن بدء تفعيل اتفاقية الشراكة حيث تعد انطلاقه قوية بين متلايف وبنك القاهرة لتقديم خدمات التأمين البنكي عبر 150 فرعًا، وذلك بهدف تقديم منتجات تأمينية شاملة مما يسهم في جذب عملاء جدد، وكذلك رفع الوعي التأميني.

جاء ذلك في حفل أقامته شركة متلايف لتأمينات الحياة مع بنك القاهرة، بالمتحف المصري الكبير، للاحتفال بنجاح انطلاق الشراكة .

وذلك بحضور قيادات البنك والشركة على رأسهم طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ، و هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة ، ونوريا جارسيا رئيس منطقة اوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة متلايف وعدد من قيادات الشركة والبنك.

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة:" لأننا فى بنك القاهرة نسعى دوماً للتطوير واختيار الأفضل لعملائنا، ولأن منتج التأمين البنكي يعد واحداً من الخدمات المتميزة التي يطرحها البنك منذ أكثر من 17 عام لخدمة مختلف شرائح العملاء بأغلبية فروع بنك القاهرة في كافة أنحاء الجمهورية، نعتز بشراكتنا مع شركة بحجم ومكانة MetLife بإعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وذلك بخبرتها الواسعة والتى تصل لأكثر من 25 عام محليا و 156 عام عالميا، وقد أثمرت الشراكة عن تحقيق نتائجها الإيجابية فى غضون 3 أشهر ومن المتوقع تزايد عدد العملاء المتعاقدين مع الشركة خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفاً أنه فى إطار الشراكة تقوم شركة متلايف بتقديم باقة متنوعة من البرامج التأمينية الشاملة ذات المدد المتفاوتة وطرق الدفع المصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية بما يضمن للعملاء تنفيذ معاملاتهم المالية سواءً المصرفية أو التأمينية تحت سقف واحد.

كما أوضح فايد أن الشراكة مع متلايف تأتى فى إطار جهود البنك الداعمة للشمول المالي، مشيراً إلى حرص البنك المتواصل على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار منتجات وخدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري بما يسهم فى دعم خطط التنمية الشاملة.

من جانبه قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن وضع أكثر من ألف عميل من عملاء بنك القاهرة ثقتهم في أسم متلايف فور بدء تفعيل اتفاقية الشراكة مع بنك القاهرة، يدل على ما تتمتع به الشركة من مصداقية اكتسبتها على المستويين العالمي والمحلي وخبرة مكنتها من توفير البرامج التي يتطلع إليها العملاء على إختلاف إحتياجاتهم التأمينية، كما أشار إلى أن متلايف تنظر إلى ثقة عملائها بكثير من الفخر، وتعي حجم المسئولية التي تفرضها عليها هذه الثقة، ليس فقط في مقام الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء ولكن بما تفرضه من استدامة الدراسة والتحليل لإحتياجات العملاء على إختلاف اهتماماتهم بما يسمح بتصميم منتجات جديدة تساعدهم دوماً على التخطيط المالي والتأميني القائم على أسس تتفق مع أفضل الممارسات الفنية والتأمينية.

كما أضاف :"واثقون من أن الشراكة مع بنك القاهرة ستحقق نجاحات تفوق مستهدفاتنا في ظل ما تتميز به متلايف من خبرة دولية ومحلية في ابتكار المنتجات، وفي الوقت نفسه تميز بنك القاهرة بخبرة واسعة في السوق المصرية، كونه إحد أهم المؤسسات المصرفية، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية".

قالت نوريا جارسيا رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة متلايف: "نسعى لتوسيع خدماتنا وقاعدة عملائنا في منطقة الشرق الأوسط من خلال التأمين البنكي، والذي يعد من أهم الأدوات في الحقبة الراهنة لتحقيق الشمول المالي"، مضيفة :" نظرًا لأهمية الشراكات في تحقيق الأهداف، فإننا نؤمن بالعمل المشترك والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين من أجل تحقيق نتائج إيجابية ودعم وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة. نحن فخورون بالإنجازات التي حققها فريقنا خلال الفترة السابقة، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل."