 البحيرة تعلن إقامة عدد من المشروعات الإستثمارية المتنوعة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 12 مشروع إستثماري فى مجالات مختلفة تتنوع ما بين التصنيع وإنتاج الأعلاف وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

مشيرةً أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

مؤكدة أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية وذلك لمتابعة احتياجاتها أولاً بأول وسماع مطالب المستثمرين والإستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهة بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الإستثمار وتطوير الأعمال.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء/ محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة 12 مشروع منها مصنع بلاستيك بمشتملاته على مساحة 4200 م2 وتكلفة استثمارية بلغت 15 مليون جنيه ويوفر 20 فرصة عمل وذلك بمركز أبو المطامير.

و مصنع تكسير وطحن وجرش الحبوب على مساحة 5000 م2 وتكلفة استثمارية بلغت 15 مليون جنيه ويوفر 48 فرصة عمل وذلك بناحية مركز أبو المطامير.

و مصنع لاستخلاص الزيوت النباتية علي مساحة 3000 م2 وتكلفة استثمارية بلغت 66 مليون جنيه ويوفر 57 فرصة عمل بأبو المطامير.

ومصنع اعلاف بمشتملاته بنطاق مركز أبو المطامير علي مساحة 2000 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه ويوفر 56 فرصىة عمل.

و مصنع تعبئة وتغليف المواد الغذائية والحاصلات الزراعية بأبو المطامير على مساحة 2600 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه ويوفر 30 فرصة عمل.

و مصنع غزل ونسيج علي مساحة 100000م 2 وتكلفة استثمارية بلغت 17 مليون جنيه ويوفر المشروع 127 فرصة عمل لأبناء مركز أبو المطامير.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، بنقل عدد 7 مستودعات غاز بمراكز الرحمانية والمحمودية وشبراخيت من داخل الكتلة السكنية لخارجها وذلك حفاظاً علي أرواح السادة المواطنين والحفاظ علي البيئة والمظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة.

و أكدت نائب محافظ البحيرة، علي أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الإستثمارية وذلك تفعيلاً لتوجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولك على قيام كافة أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

كما أشارت إلي أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الإستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.

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