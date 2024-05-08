الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي يبدأ فعالياته غدًا الخميس

بوابة الوفد الإلكترونية

يبدأ ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي فعالياته عصر غد الخميس الذي ينظمه مركز الحرية للإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية برئاسة حمدان القاضي المدير التنفيذي للجمعية.

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يستمر الملتقى حتى مساء بعد غد الجمعة 10مايو الجاري.

وتنطلق أولى فعاليات الملتقى في الخامسة والنصف مساء غد، حيث تحتضن قاعة المسرح بمركز الحرية للإبداع الفني فعاليات الملتقى التى تحتفى بإبداعات الكتاب إبراهيم عبدالمجيد ويوسف القعيد ومصطفى نصر وسمير الفيل ومحمد جبريل وشريف عابدين.

تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان محمد جبريل رؤية نقدية للناقد دكتور حسين حمودة، ويدير الجلسة الدكتور علي اليمانى، القائم بأعمال رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

وتتناول الجلسة الثانية رؤية نقدية لإبداعات يوسف القعيد، للناقدة الدكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب الحديث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وتدير الجلسة الدكتورة رانيا يحيى.

وتحتضن الجلسة الثالثة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، رؤية نقدية لكل من دكتور سعيد الورقي، والدكتور داد نوفل، أستاذ البلاغة والنقد بكلية التربية جامعة المنصورة، ويدير الجلسة الكاتب منير عتيبة.

أما الجلسة الرابعة فتخصص للاحتفاء بالكاتب السكندري شريف عابدين، رؤية نقدية للناقد الدكتور بهاء حسب الله، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الجلسة الدكتورة ندى يسري، مدرس الأدب العبري الحديث والمقارن بآداب الإسكندرية.

وفى السابعة مساء بعد غد الجمعة تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع الفني ثاني فعاليات اليوم الثاني لملتقى الإسكندرية للسرد العربي، وتبدأ بلقاء الكاتب الروائي السكندري مصطفى نصر.

فيما تخصص الجلسة الثانية في الملتقى للاحتفاء ومناقشة تجربة الكاتب القاص سمير الفيل، ورؤية نقدية يقدمها الشاعر الكاتب أحمد فضل شبلول، رئس نادي القصة بالإسكندرية، ويدير الجلسة الكاتب رشاد بلال .

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