رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية: المرأة شريك أساسى بالمجتمع المصرى

أكد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، على دور المرأة كشريك أساسي في المجتمع المصري منذ الأزل كما انها على مدار التاريخ المصري الطويل، طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته كما سبق وان أشار االرئيس عبدالفتاح السيسي

ولفت قانوش، إلى استحقاق القائمات على العمل لهذا التكريم وأكد أن نجاح المركز يرجع وبشكل كبير إلي فريق العمل واللائي يكرسن غالب وقتهن وجهدهن بكل تفان واخلاص لخدمة الهدف والرؤية العامة لصندوق التنمية الثقافية في ظل رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى دور المركز الذي اصبح له بصمة واضحة مقدرة على ابناء واهالي منطقة باكوس بشكل خاص و مناطق عدة بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مركز جمال عبد الناصربحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مبادرة طيبة من قبل النائبة منى عمر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

خلال اللقاء قام بتكريم القائمات على العمل في مركز جمال عبدالناصر و مدربات الورش و امهات لهن دور داعم في حياة أبنائهن بالإضافة إلى سيدات لهن دور بارز في المجتمع المدني وخدمة المجتمع جاء هذا التكريم مواكباً ليوم المرأة المصرية الذي يتم الاحتفال به في ١٦ مارس

وأشارت النائبة منى عمر، إلى أن هذا اليوم هو تكليل لجهود المرأة المصرية وأدوارها المتعددة والمختلفة في مجالات الحياة المختلفة ويأتي تكريم السيدات في هذا الصرح هو تقديراً لمجهوداتهن الواضحة والمجهود المبذول من قبلهن.

وتحدثت عن نسب مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام وعن الحياة الحزبية واشارت لإنجازات العديدات منهن في هذا المجال.