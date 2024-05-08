محافظ أسوان : تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى ب30 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق بين الجهات المختصة لإنهاء مشاكل الصرف الصحى بمنطقة عزبة الفرن بكيما من خلال تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى بتكلفة تقديرية تصل لنحو 30 مليون جنيه ، وبأطوال تصل إلى 2 كم ، ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها المحافظة إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة ، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن .

لافتاً إلى أن الإهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين تقع فى أولويات العمل التنفيذى بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأسوانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، ومن بينها مشاكل الصرف الصحى بمنطقة عزبة الفرن ، والمتراكمة منذ 2008 بما يقارب 16 عاماً ، تواكباً مع تنفيذ مشروع متكامل أخر للصرف الصحى لخدمة مناطق شرق المدينة فى السيل الجديد والريفى والناصرية وخور عواضة.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه وفقاً للرؤية الشاملة والطموحة التى يتبناها محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، يتم إقتحام كافة المشاكل الجماهيرية من خلال توفير الإعتمادات المالية لتلبيتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وخاصة التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع مديرية الرى سيتم تنفيذ خط إنحدار ليساهم فى القضاء على مشكلة الصرف الصحى المتكررة بجوار عمارة الزهرى ، ليتم البدء فيه خلال شهرين من تاريخ إستخراج التصاريح اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية ، وبالتوازى ستقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ الحل الجذرى للقضاء على مشكلة الصرف الصحى المتكررة بجوار مقابر الأطفال بالعزبة عقب الإنتهاء من مشروعى خطى الإنحدار ، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف بالشوارع الداخلية لعزبة الفرن بشكل كامل .