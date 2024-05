اليوم محافظ الإسكندرية يزور فريق سلة الاتحاد بالشاطبي

يزور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية مساء اليوم الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى بالفرع الرئيسى بالشاطبى لتكريمهم وتهنأتهم بالفوز بكأس مصر لكرة السلة الاسبوع الماضى فى المباراة الحماسية التى جمعت بين الفريق الاخضر والنادى الاهلى

وعلمت الوفد أن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وحازم الرجال أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة وجاسر منير مدير عام النادى سيحضرون مراسم زيارة المحافظ

فى الوقت نفسه أستأنف اليوم الكابتن أحمد عمر المدير الفنى لفريق سلة الاتحاد مران الفريق عقب الاجازة التى حصل عليها اللاعبين وذلك استعدادا لمواجهتهم أمام فريق سبورتنج فى اطار مبارايات the best of 5 ضمن منافسات الدور قبل النهائى من دورى السوبر رجال والتى تقام جميعها بصالة برج العرب