نائب رئيس جامعة القاهرة: توفر المناهج الدراسية الحديثة في كلية الإعلام

أشاد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدور كلية الإعلام في تخريج الكوادر الإعلامية اللازمة لاحتياجات الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الـتاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة توافر المناهج الدراسية الحديثة في كلية الإعلام، وبذلك تساهم في تحقيق الهدفين الأول والرابع من أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

وأعرب نائب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته لتواجده بكلية الإعلام وتلبية دعوة حضور المؤتمر الذي يتم تحت رعاية الجامعة، والمؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.

وقال نائب رئيس جامعة القاهرة: "أشعر بسعادة بالغة للتواجد في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهي الصرح الذي تخرج فيه كوارد إعلامية قادت الإعلام المصري والعربي" .

مؤتمر الإعلام إضافة قوية للزخم الفكري الذي تقوده جامعة القاهرة

وأضاف السعيد أن مؤتمر اليوم هو خير شاهد على أن الكلية تفعل كل إمكانياتها المتاحة بها لمساعدة الدولة على التغلب على التحديات التي تواجهها، وتوفر المناهج الدراسية المناسبة التي تساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للدولة المصرية، وخصوصا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا المؤتمر يمثل إضافة قوية للزخم الفكري الذي تقوده جامعة القاهرة وكلية الإعلام، مؤكدا على دور الإعلام في نشر الوعى وبيان أهمية خطط الدولة التنموية، وأهمية تعرف المجتمع المصري على مصطلح الاقتصاد الأخضر وأهميته ودوره في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث سواء الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي.

وختم نائب رئيس جامعة القاهرة كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، متمنياً لهم النجاح وتحقيق الاستفادة المنشودة بما يطرح من أفكار مستنيرة.

وشهد انطلاق المؤتمر الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والرد الأسبق، وعدد من ممثلي الدولة أجهزة الدولة في مجال التنمية البيئية والمناخية والتكنولوجيا الخضراء. وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، و"الرابطة الدولية لأبحاث الإعلام والاتصال" International Association for Media and Communication Research (IAMCR).

