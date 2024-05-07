انطلاق مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة في جامعة القاهرة

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة القاهرة، مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة، اعتبارًا من اليوم وحتى 24 مايو الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ويتضمن مهرجان المسرح الجامعي إقامة عروض مسرحية من 18 كلية على مستوى الجامعة، حيث تُقدم كلية الزراعة عرضها المسرحي يوم 7 مايو، ودار العلوم ي 8 مايو، والآثار 9 مايو، والإعلام 10 مايو، والحقوق 11 مايو، و الصيدلة 12 مايو، و الطب البيطري 13 مايو، والتجارة 13 مايو، و الاقتصاد والعلوم السياسية 15 مايو، و العلاج الطبيعي 16 مايو، والهندسة 17 مايو، والتخطيط الإقليمي والعمراني 18 مايو، والآداب 19 مايو، والطب البشري 20 مايو، و العلوم 21 مايو، والتربية للطفولة المبكرة 22 مايو، وطب الأسنان 23 مايو، و الحاسبات والذكاء الاصطناعي 24 مايو.

صقل مواهب الطلاب في جامعة القاهرة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب، مؤكدًا أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون عامة والمسرح الجامعي خاصة، كونه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، وله دور فعال في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن، وبالتالي المساهمة الفعالة في النهوض بالمجتمع ككل.

وقال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب، وتعزيز دور المسرح الجامعي، بما يساهم في تقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بذلت جهودًا كبيرة على مدار الـ 8 سنوات الأخيرة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب وفتح مسارات جديدة من الأنشطة لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من الطلاب وتنمية شخصياتهم، وذلك من خلال الأنشطة التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة عامة، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، بالإضافة إلى دعم النشاط المسرحي، وإنشاء مسرح دولت أبيض وفقًا لأحدث التقنيات العالمية والذي يُمثل نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، ليصبح للجامعة دور فعال في تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.