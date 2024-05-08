سيمونز يحلم بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة

يسعى نجم باريس سان جيرمان في الرحيل عن صفوف فريقه الباريسي من أجل تحقيق حلمه باللعب ضمن صفوف نادي برشلونة في بداية الموسم الكروي المقبل.





أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي تشافي سيمونز لاعب وسط باريس سان جيرمان المعار إلى لايبزيج يرغب في الرحيل إلى صفوف نادي برشلونة في الموسم الكروي المقبل.



والأمر نفسه بالنسبة لمسؤولو نادي برشلونة بعدما أبدوا رغبتهم في ضم اللاعب سيمونز واستعادة خدماته بعدما كان لاعبا في "لا ماسيا" سابقا في الماضي.



وتابعت التقارير أن سيمونز حلمه منذ الطفولة تمثيل فريق برشلونة، والإعارة تتناسب مع إمكانات النادي الكتالوني المالية خاصة وأن النادي لن يتحمل سوى رقم راتبه.



ولدى سيمونز إمكانيات كبيرة جدا كلاعب وسط ملعب متمكن بل ويتفوق على اللاعبين الموجودين حاليا بجزئية تسجيل الأهداف.



وسيعقد تشافي سيمونز ووكيله اجتماعا مع رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي للحديث عن إعارته إلى نادي برشلونة والعودة إليه.

