بوروسيا دورتموند يكرر فوزه على باريس سان جيرمان ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في مباراة اياب الدور نصف النهائي.

وكان دورتموند قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد ليتاهل الفريق بنتيجة 2-0.

الشوط الأول

بدأ باريس سان جيرمان بضغط هجومي قوي منذ الدقيقة الأولى بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يعوض ب تأخره بهدف في مباراة الذهاب.

حاول باريس سان جيرمان إختراق التنظيم الدفاعي لدورتموند من الجهة اليمنى من خلال إنطلاقات أشرف حكيمي وديمبلي دون خطورة حقيقية على المرمى.

في المقابل لعب بوروسيا دورتموند بذكاء شديد وشكلت هجماته المعاكسة خطورة كبيرة على دفاعات البي إس جي.

كاد مبابي أن ينجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 لولا تدخل ماتس هوميلس الذي ابعد الكرة من امامه في اللحظة الأخيرة لترتد الكرة بهجمة مرتدة خطيرة من كريم اديمي الذي أهدر أخطر فرص الشوط بفضل براعة دوناروما.

تبادل الفريقان السيطرة في الوقت المتبقي لتنته أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني مغايرة للشوط الأول حيث باغت بوروسيا دورتموند نظيره الباريسي بهجوم مباغت في الدقائق الأولى.

وبعد5 دقائق فقط نجح ماتس هوميلس في خطف هدف التقدم لصالح الفريق الألماني بضربة رأس متقنة.

إندفع باريس سان جيرمان هجويماً بعد الهدف بحثاً عن تعديل النتيجة وومحاولة إنقاذ فرصه في التأهل.

وسدد راموس كرة خطيرة مرت فوق العارض، قبل أن يهدر نونو مينديش أخطر فرص باريس سان جيرمان بعدما ارتدت تسديدته القوية من القائم.

وفي الدقيقة 77 نجخح ماتس هوميلس في هز شباك باريس سان جيرمان مجدداً الا أن الحكم الغى الهدف بداعي وجود تسلل.

استمرت محاولات باريس سان جيرمان الهجومية وكاد ماركينيوس ان يسجل التعادل الا أن رأسيته مرت بجوار القائن.

وتصدت العارضة لفرصة اخرى محققة في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية من مبابي لتنته المباراة بفوز دورتموند بنتيجة 1-0.