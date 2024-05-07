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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري ابطال أوروبا..

التعادل السلبي يسيطر على موقعة باريس سان جيرمان ودورتموند في الشوط الأول

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

بدأ باريس سان جيرمان بضغط هجومي قوي منذ الدقيقة الأولى بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يعوض به تأخره بهدف في مباراة الذهاب.

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مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام بوروسيا بإياب نصف نهائي أبطال أوروبا

حاول باريس سان جيرمان إختراق التنظيم الدفاعي لدورتموند من الجهة اليمنى من خلال إنطلاقات أشرف حكيمي وديمبلي دون خطورة حقيقية على المرمى.

في المقابل لعب بوروسيا دورتموند بذكاء شديد وشكلت هجماته المعاكسة خطورة كبيرة على دفاعات البي إس جي.

كاد مبابي أن ينجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 لولا تدخل ماتس هوميلس الذي ابعد الكرة من امامه في اللحظة الأخيرة لترتد الكرة بهجمة مرتدة خطيرة من كريم اديمي الذي أهدر أخطر فرص الشوط بفضل براعة دوناروما.

تبادل الفريقان السيطرة في الوقت المتبقي لتنته أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

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