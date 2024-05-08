مستشفيات جامعة الأزهر تواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابي غزة

قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتورة هبة سعودي الاستاذ بكلية العلوم بنات ومنسق الأنشطة الطلابية، بجولة تفقدية للاطمئنان على الحالات المصابة من قطاع غزة والتي تتلقى العلاج الشامل بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط في مختلف الأقسام بالمستشفيات الجامعية، وتم توزيع الورود والشيكولاته على الحالات المصابة؛ لإدخال السعادة عليهم.

ونقل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، للمصابين تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ودعواته للجميع بالشفاء العاجل خلال اتصال تليفوني من فضيلة الإمام الأكبر للإطمئنان علي المصابين من غزة.

وأوضح صديق أن هناك متابعة دائمة ومستمرة للاطمئنان على الحالات المرضية التي تتلقى العلاج في مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط وأسيوط بالتنسيق مع نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب الأزهر بدمياط، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط؛ لمتابعة الحالات التي تتلقي العلاج أولًا بأول.

مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل مصابي غزة ومرافقيهم وتقدم لهم الرعاية الطبية الكاملة

وكانت استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط مجموعة من المدنيين مصابي الاعتداءات الصهيونيَّة على قطاع غزة من النِّساء والأطفال والرجال.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أنه فور وصول المصابين تم استقبالهم وعمل الفحص المبدئي لكل حالة من الحالات المصابة، وبالتنسيق التام مع نائبي رئيس الجامعة؛ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بطنطا، واستقبال عمداء الكليات.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر لقيادات كليات الطب والمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام؛ لعنايتهم بالمصابين ومرافقيهم؛ انطلاقًا من دور جامعة الأزهر وتاريخها العريق والمشرف في نصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الذي أعلن توفير كل سبل الدَّعم اللازم للأشقاء من قطاع غزة حتى تمام الشفاء بإذن الله تعالى.

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ

في سياق متصل أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن شريعة الإسلام كانت سباقة في الحفاظ على أرواح المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة وقت الحروب؛ حيث نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتلهم؛ جاء في الحديث الشريف عن سيدنا أَنَس بْن مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}»؛ وذلك لأن الهدف الرئيس من بعثته -صلى الله عليه وسلم- هو تتميم مكارم الأخلاق، وصالح الأخلاق.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: «المبادئ الأخلاقية والتشريعية في أوقات الصراعات الدولية».

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالمؤتمر وعنوانه، لافتًا إلى أنه موضوع الساعة، ومؤكدًا على أن جامعة الأزهر كانت -وستظل- سباقة في تناول المؤتمرات الآنية التي تشتبك مع الواقع؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف.

الإسلام جاء ليحرم الظلم ويتمم مكارم الأخلاق

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الإسلام جاء ليحرم الظلم ويتمم مكارم الأخلاق، مشيرًا إلى أن الإسلام وصل إلى ماليزيا وإندونيسيا وغيرهما من بلاد ما وراء النهر وأكثر أفريقيا وأوروبا وغيرهما من قارات العالم عن طريق أخلاق التجار لا عن طريق الحرب، وصلح الحديبية وما تلاه خير دليل على ذلك من رحمة الله وسعته للجميع دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الدين، وسورة الممتحنة فيها كل الضوابط الخاصة بذلك، وأيضًا سورة الحجرات التي حددت آياتها العلاقات بين بني البشر جميعًا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

واستنكر نائب رئيس الجامعة ما يحدث من الكيان الصهيوني من اعتداءات غاشمة على الأطفال والنساء وعلى المستشفيات والمساجد والكنائس في غزة وضرب للعهود والمواثيق.

وفي ختام كلمته دعا نائب رئيس الجامعة للمؤتمر والقائمين عليه بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في الحد من الظلم الذي يتعرض له الأبرياء في العالم من آلة الحرب ومن أعداء الإنسانية.