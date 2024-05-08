نواب رئيس جامعة الأزهر يستقبلون مرافقي المصابين بغزة ويرسمون البسمة على وجوههم

استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب؛ باستقبال مجموعة من مرافقي جرحى غزة ورسم البسمة على وجوههم.

وخلال الاستقبال رحبت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالمرافقين، مع التأكيد علي تقديم كل سبل الدعم لهم وللمصابين طبقًا لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذي يتابعهم على مدار الساعة.

من جانبهم وجه المرافقون الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، وللأزهر الشريف؛ للدعم الدائم والمستمر في سبيل رفع المعاناة عن الجرحي ومرافقيهم والشعب الفلسطيني كله في مواجهة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.

رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق القافلة الرَّابعة إلى قطاع غزة

في سياق متصل شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ انطلاق قافلة جامعة الأزهر الرابعة إلى قطاع غزة والتي يسيرها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتضم نحو 30 شاحنة، تحتوي على ما يقرب من ألف طن مساعدات متنوعة.

وخلال تفقده للقافلة وجه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لكل من أسهم في إعداد وتجهيز هذه القافلة الرابعة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الجهود المبذولة في ميزان الحسنات.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ لجهوده المخلصة في تجهيز هذه القافلة والقوافل الثلاث التي سبقتها.

وأوضح الدكتور سلامة داود أنه بجانب إرسال هذه القوافل الإغاثية استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر العديد من مصابي قطاع غزة ومرافقيهم، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة؛ دعمًا لهم، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف العالمية.

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكان أعلن مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جاهزية كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن غرفة العمليات المخصصة لمراقبة ومتابعة أعمال الامتحانات في مختلف الكليات في حالة انعقاد دائم وتنسيق تام مع نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات.

وشدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال لجان الامتحانات بشكل صارم، وضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات.

وصدق مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده اليوم علي ترقية 22 من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية 49 مدرسًا إلى درجة أستاذ مساعد، وتعين عدد 92 مدرسًا.

مجلس جامعة الأزهر يشيد ببيان الإمام الأكبر والرئيس البوسني بشأن غزَّة

كما أشاد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالبيان المشترك للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسيد دينيس بشيروفيتش، رئيس البوسنة والهرسك، بشأن ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني الغاشم من إبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة، والتي تعد وصمة عار على جبين الإنسانيَّة.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أنَّها ذكرى غالية على كل مصري، كما قدم المجلس التهنئة؛ بمناسبة عيد العمال وأعياد شم النسيم، وهي مناسبات تعبر عن تلاحم المصريين ووحدتهم نحو النهوض بالوطن وحمايته.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمود صديق؛ لتجديد الثقة بتعيينه نائبًا للدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات، وللدكتور رمضان الصاوي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة للوجه البحري، والشكر للدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، على الفترة التي قام بها بأعمال نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

كما قدم المجلس التهنئة لكليتي: اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلاميَّة والعربية بنات الإسكندريَّة؛ لحصولهما على شهادة تجديد الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والتهنئة لكليتي: الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات الزقازيق؛ بمناسبة حصولهما على الاعتماد المؤسسي.

تهنئة البرامج التي اعتُمِدت من هيئة ضمان الجودة والاعتماد

كما قدم المجلس التهنئة للبرامج التي اعتُمِدت من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وهي: «برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج الوثائق بكليَّة الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والتَّرجمة بالقاهرة»، و«برامج الفيزياء الحيوية، والفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة» و«برنامج هندسة المناجم والفلزات»، و«برنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة».

وكرم المجلس الفريق الطبي الذي قام بإجراء عملية نادرة في قسم تقنية مناظير الموجات الصوتيَّة بقسم أمراض الكبد: الدكتور محمد حمزة السيسي، والدكتور معاذ السيد الشاعر.

كما كرم المجلس الدكتور خالد هيبة، الأستاذ بكلية الهندسة؛ لحصوله على الجائزة الأولى في مجال التأليف والتحقيق والترجمة من منظمة العواصم والمدن الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها الحادية عشرة ١٤٤٥ه/ ٢٠٢٤م.

كما كرم المجلس الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ لحصول المجلة العلمية للكلية على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في الاستشهادات.

كما كرم المجلس الدكتور هشام محمد شعبان، رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بنين؛ لجهوده في إنشاء وتجديد القسم، وإنشاء معمل علمي متطور بالكلية، كما كرم المجلس السيد جمال بحيري، العامل بأمانة سر المجلس؛ لإخلاصه في عمله خلال الفترة التي قضاها بالجامعة.

وفي ذات السياق قام الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، بتقديم درع الكلية لفضيلة رئيس الجامعة؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي للكلية.