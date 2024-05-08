خدعة واتساب لمعرفة موقع جهة الاتصال دون علمها

يتم تحديث تطبيق واتساب WhatsApp، وهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، بشكل مستمر لتعزيز تجربته لأكثر من ملياري مستخدم نشط. هل سبق لك أن وجدت نفسك تتساءل عما إذا كان من الممكن تحديد موقع جهة اتصال واتساب دون أن يرسلوا لك موقعهم في الوقت الفعلي؟ اتضح أن الجواب هو نعم. إليك خدعة رائعة يمكن أن تكون مفيدة جدًا في تفاعلاتك الرقمية اليومية.

كيف تعمل

تتضمن العملية تحديد عنوان IP الخاص بالشخص الذي تهتم به. وتتطلب هذه الطريقة الوصول إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. اتبع هذه الخطوات لمعرفة موقع شخص ما على واتساب بشكل سري:



قم بإعداد جهاز الكمبيوتر الخاص بك: أغلق جميع البرامج غير الضرورية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتقليل الفوضى وتجنب الخلط مع عناوين IP المتعددة.

الوصول إلى WhatsApp Web: بدلاً من استخدام التطبيق القابل للتنزيل على نظام التشغيل Windows 10، انتقل إلى صفحة WhatsApp Web واتركه يعمل في الخلفية. وهذا يضمن الحفاظ على الاتصال دون انقطاع.

بدء محادثة: ابدأ محادثة مع جهة الاتصال التي تريد اكتشاف موقعها. من المهم أن تفتح محادثة مع هذا الشخص المحدد فقط لضمان الدقة في الخطوات التالية.

فتح موجه الأوامر: على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، اضغط على مفتاح Windows (الموجود على يسار شريط المسافة) والمفتاح "R" في وقت واحد لفتح وظيفة التشغيل. اكتب "كمد" ثم اضغط على إنتر. إذا كنت تستخدم جهاز Mac، فستحتاج إلى فتح تطبيق "Terminal".

حدد عنوان IP: في موجه الأوامر، أدخل "netstat -an" واضغط على Enter. سيعرض هذا الأمر جميع عناوين IP المتصلة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. مع إغلاق التطبيقات الأخرى، ستكون القائمة أقصر بكثير، مما يسهل تحديد عنوان IP الخاص بجهة الاتصال الخاصة بك.

تحقق من موقع عنوان IP: تفضل بزيارة https://www.ipinfo.io/ وأدخل عنوان IP الذي عثرت عليه. سيعرض لك الموقع على الفور الموقع التقريبي لجهة الاتصال الخاصة بك، والذي يقتصر عادةً على المنطقة والمدينة.

الاعتبارات الاخلاقية

في حين أن هذه الخدعة مفيدة بلا شك، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار الآثار الأخلاقية. إن استخدام مثل هذه التقنيات لاكتشاف موقع شخص ما دون موافقته قد يكون انتهاكًا لتوقعات الخصوصية. من الأفضل دائمًا التأكد من أن أفعالك تحترم خصوصية الآخرين وتلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها.

تعتبر هذه الطريقة مفيدة للتحقق من وجود جهة الاتصال في مكان تواجدها عادةً، ولكن تذكر أن الدقة تقتصر على المنطقة أو المدينة. ولذلك، فهو غير مناسب للتتبع الدقيق، وهو ما يعد أمرًا مريحًا في كثير من الحالات، نظرًا لمخاوف الخصوصية.