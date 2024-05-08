سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 8-5-2024، أمام الجنيه في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.07 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 12.17 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 12.09 جنيه للشراء، و13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.07 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك مصر

12.09 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك الإسكندرية

12.17 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى البنك المصرى الخليجي

12.15 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك كريدي أجريكول

12.06 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 8-5-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.70 جنيه للشراء، و12.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 154.98 جنيه للشراء، 155.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.97 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 126.36 جنيه للشراء، 126.75 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.77 جنيه للشراء، 124.17 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.06 جنيه للشراء، 13.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.11 جنيه للشراء، 67.49 جنيه للبيع.

ولا تزال أسعار صرف العملات في مصر تتأثر بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت في 6 مارس المنصرم، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.