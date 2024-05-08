أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2024، بالبنك الأهلي المصرى حيث سجل سعر الدولار 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.07 جنيه للشراء، و51.26 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.56 جنيه للشراء.

47.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.07 جنيه للشراء.

51.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.35 جنيه للشراء.

59.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.67 جنيه للشراء.

12.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.94 جنيه للشراء.

155.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.95 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.07 جنيه للشراء.

13.07 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 8-5-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.70 جنيه للشراء، و12.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 154.98 جنيه للشراء، 155.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.97 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 126.36 جنيه للشراء، 126.75 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.77 جنيه للشراء، 124.17 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.06 جنيه للشراء، 13.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.11 جنيه للشراء، 67.49 جنيه للبيع.

ولا تزال أسعار صرف العملات في مصر تتأثر بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت في 6 مارس المنصرم، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.