أمريكا وجواتيمالا تشددان على أهمية المسارات القانونية والإنفاذ القوي على الحدود

شددت الولايات المتحدة و جواتيمالا على أهمية المسارات القانونية والإنفاذ القوي على الحدود وخيارات الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته اليوم الأربعاء- أن هذه التأكيدات جاءت خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس الجواتيمالي برناردو أريفالو.

وشكر "بلينكن" بحسب البيان، "أريفالو" على استضافته الاجتماع الوزاري الثالث لإعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية.

وأكد الجانبان أن توسيع الخيارات والمسارات يفيد القدرة التنافسية الإقليمية ويكمل الجهود الأمريكية في إطار استراتيجية الأسباب الجذرية.

كما جددا التزامهما المشترك بتعزيز الديمقراطية والازدهار الاقتصادي الشامل والأمن في جواتيمالا والمنطقة.

زيلينسكي: روسيا تطلق 50 صاروخًا على أوكرانيا في ذكرى الحرب العالمية الثانية

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 50 صاروخًا وأكثر من 20 مسيرة انتحارية من طراز شاهد بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، "استهدف أكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" البنية التحتية في مناطق لفيف وفينيتسا وكييف وبولتافا وكيروفوهراد وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك. وحاليا، تعمل جميع الخدمات والسلطات بالفعل على التخفيف من العواقب".

الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيًا صباح اليوم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي سلسلة من الاعتقالات التي تقوم بها بشكل شبه يومي في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو أكثر من 20 فلسطينيًا من مناطق مختلفة عدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب جنين، ومخيم جنين، وهم "أمجد منصور أبو بكر، ومحمد مجدي أبو بكر"، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما والاستيلاء على مبلغ مالي، وإجراء حفريات في محيط منزل المواطن مجدي ياسين، كما اعتقلت الشاب لطفي أبو نصر من مخيم جنين اثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وهم (محمد عيسى طافش حلايقة وشقيقه قصي، وأكرم عفيف حلايقة)، كما اعتقلت من بلدة سعير المواطنين "رياض سامي جرادات، ورفيفان جرادات"، ومن مدينة الخليل اعتقلت "جودي نضال النتشة، وإياد يسري سكافي"، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين وهم (إحسان سامر فتيان، ومجدي عاشور، وأسامة حلاوة)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت قرية عصيرة القبلية جنوبا، واعتقلت الشابين "نمر فتحي عصايرة، ومحمد ابراهيم صالح"، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الأمعري وداهمت أحد المنازل فيه، قبل أن تعتقل شابا لم تعرف هويته بعد.

كما اعتقل الاحتلال اليوم، ستة مواطنين من مدينة بيت لحم، وهم "نعمان محمد جبران (40 عامًا)، وشقيقه نادر (47 عاما)، ونجليه مجد (22 عاما) ومحمود (20 عاما)، وأحمد حبيب موسى محمد (52 عاما)، ومحمود حسن محمد الورديات (46 عاما) وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في المدينة".