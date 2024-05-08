Meta تعمل على توسيع خدمة التحقق المدفوعة للشركات

تعمل Meta على توسيع خدمة التحقق المدفوعة للشركات، مضيفة ثلاثة مستويات جديدة إلى البرنامج الذي يقدم امتيازات إضافية للشركات الراغبة في دفع اشتراك شهري. بدأت الشركة في اختبار الخدمة، التي تسمى Meta Verified، مع الشركات في الخريف الماضي بعد طرح التحقق المدفوع للأفراد.

ومن خلال الخطط الجديدة، التي ستأتي أولاً إلى أستراليا ونيوزيلندا، تقدم Meta مجموعة واسعة من الخدمات لأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على منصتها. وبموجب الهيكل الجديد، تبلغ الخطة "القياسية" الأساسية 14.99 دولارًا شهريًا. فهو يوفر شارة التحقق، وتصنيفًا أعلى في البحث، وحماية من انتحال الشخصية، والقدرة على إضافة روابط للصور والوصول إلى دعم العملاء. (يغطي كل اشتراك حسابًا واحدًا على Facebook أو Instagram، ومن المتوقع أن يتم طرح البرنامج على WhatsApp "قريبًا".)

في حين أن هذه الخطة الأساسية أصبحت الآن بنفس السعر بالنسبة للشركات كما هي بالنسبة للأفراد، فإن الشركات ستدفع علاوة كبيرة مقابل الامتيازات الإضافية. هناك ثلاثة مستويات إضافية لأصحاب الأعمال للاختيار من بينها: خطة "زائد" بقيمة 44.99 دولارًا شهريًا، وخطة "ممتازة" بقيمة 119.99 دولارًا، وخطة "كحد أقصى" بقيمة 349.99 دولارًا شهريًا. يتضمن كل منها إضافات مثل القدرة على إضافة روابط إلى منشورات Reels ودعم العملاء سريع التتبع والمزيد من خيارات تخصيص الملف الشخصي.

تعمل الخطة الأكثر تكلفة أيضًا على توسيع نطاق الحماية من انتحال الشخصية لما يصل إلى خمسة موظفين بالإضافة إلى امتيازات خدمة العملاء الإضافية. ويتضمن "مراجعة الحساب" نصف السنوية، والتي ستتكون من "إرشادات مخصصة حول استراتيجية المحتوى الخاصة بهم". ويتيح لأصحاب الحسابات طلب مكالمة هاتفية من ممثل خدمة عملاء Meta للمساعدة في حل مشكلات الحساب والمشكلات الأخرى.

خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين، قال نائب رئيس Meta لتجارب تحقيق الدخل الجديدة، Pratiti Raychoudhury، إن توسيع Meta Verified يهدف إلى "لقاء الشركات أينما كانوا في رحلتهم على تطبيقاتنا". وقالت إن Meta ستواصل تعديل عروضها مع قيام المزيد من الشركات بالتسجيل للتحقق.