استقرار نسبي .. أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 8-5-2024

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3090 جنيهًا، وجاء ذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمي للذهب فوق مستويات تجاوزت 2300 دولار في مستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3531 جنيها.

عيار 21 يسجل 3090 جنيها.

عيار 18 يسجل 2649 جنيها.

عيار 14 يسجل 2060 جنيها.

الجنيه الذهب 24720 جنيه.

السوق العالمي للذهب

نجح الذهب أن يغلق الأسبوع الماضي فوق المستوى 2300 دولار للأونصة وهو الأمر الذي أعطى دفع إيجابية لأسعار الذهب مع بداية هذا الأسبوع، خاصة مع استمرار التراجع في أداء الدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات الرئيسية.

الاجتماع الأخير من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي أظهر عدم نية البنك اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، وفي المقابل أشار رئيس البنك جيروم باول أن أسعار الفائدة ستنخفض في النهاية، ولكنه أشار إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة بسبب تماسك معدلات التضخم، وعدم ثقة البنك في تراجع التضخم بشكل مستدام إلى مستهدف البنك عند 2%.

تسبب هذا في تراجع مستويات الدولار بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الذي أظهر تراجع في أعداد الوظائف الجديدة في شهر ابريل مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة، بالإضافة إلى تراجع متوسط الأجر في الساعة وارتفاع معدل البطالة.

تسببت هذه العوامل في دفع الدولار إلى التراجع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع ويغلق الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.8%.

بشكل عام تراجع مكاسب الذهب خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تقلص التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، واليوم يحاول الذهب الارتفاع وتعويض بعض من خسائره على حساب تراجع الدولار، ولكن في نهاية الأمر هناك حقيقة بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب بشكل عام.

الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي ارتفاع الفائدة الأمريكية سيجبر المستثمرين على التوجه إلى الاستثمارات التي تحقق عائد مرتفع مثل السندات الحكومية، وأسواق الأسهم التي تحقق استفادة من استقرار الأوضاع في السياسة النقدية لفترة أطول من الوقت.

من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 ابريل، انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 685 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 2004 عقد.

وفي نفس الوقت انخفضت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 2158 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 1532 عقد.

التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات مستمر التراجع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس تراجع الطلب على الذهب بشكل عام واتجاه المستثمرين إلى أسواق أخرى أكثر ربحية بالنسبة لهم حالياً.

السبب الرئيسي وراء هذا الضعف في الطلب على المضاربة على الذهب هو تقلص التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن عائد أفضل بعد تأكيد الفيدرالي على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.