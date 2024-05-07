بنك الشعب الصيني يزيد احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي

زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي في أبريل، على الرغم من تباطؤ وتيرة الشراء في مواجهة الأسعار القياسية.

بنك الشعب الصيني

كان بنك الشعب الصيني منذ فترة طويلة أحد أكبر المشترين في السوق، حيث زاد بشكل مطرد حيازاته من السبائك منذ عام 2022.

ومع ذلك، يبدو أن الارتفاع القياسي للمعدن الثمين ( الذهب ) منذ منتصف فبراير - مع أعلى مستوياته على الإطلاق التي تم الوصول إليها الشهر الماضي - يبدو أنه لقد تراجع الطلب.

وفي أبريل، قام بنك الشعب الصيني بشراء نحو 60 ألف أونصة من الذهب وفقًا للبيانات الرسمية، وهذا يمثل انخفاضًا من مستوى نحو 160 ألف أونصة في مارس و390 ألف أونصة في فبراير.

وخلال الربع الأول سجلت مشتريات الذهب للبنوك المركزية في العالم بقيادة بنك الشعب الصيني أعلى رقم على الإطلاق وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وفي سياق آخر، تجاوز سعر النحاس خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، حاجز مستوى ال 10 آلاف دولار للطن مجددا بعد تحذير من بنك غولمان ساكس من مخاطر تتعلق بالمخزونات، بحسب موقع الاسواق العربية.

وكان من بنك غولمان ساكس قد رفع من توقعاته لأسعار طن النحاس بنهاية العام الحالي إلى مستوى 12 ألف دولار للطن مقارنة مع توقعاته السابقة عند مستوى نحو 10 آلاف دولار للطن.

البنك المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

البنك المركزي الأسترالي

ثبت البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع ويبقى عند مستويات مرتفعة.

وأبقى المركزي الأسترالي أسعار الفائدة عند مستوى 4.35% وهو أعلى مستوى منذ 12 عاما، لافتا إلى حال من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وأظهرت توقعات المركزي الأسترالي الأخيرة إلى أن التضخم سيبلغ مستوى 3.8% على المدى القريب ليبقى عند هذه المستويات حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ عند مستوى نحو3.6% في الربع الأول 2024.