خطوات حجز العمرة عبر منصة نسك.. إلكترونيًا

خطوات حجز العمرة عبر منصة نسك.. تقدم الممكلة العربية السعودية كافة التيسيرات لتسهيل عملية القدوم إلى بيت الله الحرام، وظهر ذلك جلياً في منصة نسك، وإتاحة حجز آداء مناسك العمرة بشكل إلكتروني.

صلاحية تأشيرة العمرة

وتبلغ فترة صلاحية تأشيرة العمرة 30 يومًا من تاريخ إصدارها، وتسمح للمعتمر بالبقاء في المملكة العربية السعودية طوال هذه الفترة، ووفقًا لمنصة نسك، فإن يمكن تحويل العملات وإجراء المعاملات المالية بسهولة للمعتمرين.

خطوات حجز العمرة عبر منصة نسك

يجب تنزيل التطبيق الخاص بـ نسك

النقر على أيقونة تسجيل جديد

تحديد إذا كان المتقدم مقيمًا أم مواطنًا.

النقر على الموافقة على الشروط الخاصة بالتطبيق

النقر على أيقونة تسجيل

النقر على الحجز الخاص بتصريح العمرة

يجب تحديد التاريخ الخاص بآداء مناسك العمرة

إدخال البيانات المطلوبة منك

اختيار طريقة دفع الرسوم

النقر على أيقونة الدفع

وزارة الحج والعمرة

جدير بالذكر أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، التسجيل إلكترونيًا لموسم الحج لعام 2024، ويمكن التقديم لتأشيرة الحج 2024، من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، من خلال الدخول على تطبيق نسك.

تصاريح حجاج الداخل

وبدأت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، في إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ، وحددت الوزارة موعد استخراج تصاريح الحج 2024 لحجاج الداخل في السعودية.