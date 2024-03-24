تعدل حجة.. أحمد عمر هاشم يكشف فضل العمرة في رمضان (فيديو)

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن لعمرة في رمضان لها منزلة عظيمة، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة".



وأضاف أحمد عمر هاشم\، خلال برنامجه "يوميات الرسول"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد،:" هذا يدل على فضلها، وأنها في رمضان لها فضل عظيم، وأجر كبير كالذي حج مع النبي".

وأوضح أحمد عمر هاشم أن أركان الإسلام الخمسة مفروضة وكل فرض له نافلة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله ونافلته ذكر الله، والصلاة ونافلته السنن الرواتب، والزكاة ونافلته مد اليد للمحتاج والمسكين والفقير، والصوم ونافلته صيام السنن والحج ونافلته العمرة.