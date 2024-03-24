طريقة الاستعلام عن تأشيرة العمرة.. يسعى الكثير من المسلمون الراغبون في أداء العمرة إلى معرفة التفاصيل الكالمة للاستعلام عن تأشيرة العمرة، حيث يمكن التمكن من ذلك من خلال خطوات بسيطة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة

في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالتأشيرات من من هنا

تحديد الجنسية التي تنتمي إليها.

تحديد رقم جواز السفر الخاص بك

تحديد نوع التأشيرة وجهة القدوم.

النقر على اختيار المعتمرين

إدخال الكود المرئي في المكان المخصص لك.

أخيرا النقر على خانة الاستعلام.

محظورات الإحرام للرجال

وفي سياق آخر هناك محظورات الإحرام للرجال، وهي تغطية الرأس أما الاستظلال بمظلة فلا مانع دون أن تلامس رأسه، أيضا لبس المخيط والمحيط مثل القميص والجبة والسروال.

محظورات الإحرام للمرأة

كما يحرم على المرأة عند أداء مناسك العمرة الشرعية الصحيحة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين .