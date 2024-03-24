الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة الاستعلام عن تأشيرة العمرة

أداء مناسك العمرة
أداء مناسك العمرة

طريقة الاستعلام عن تأشيرة العمرة.. يسعى الكثير من المسلمون الراغبون في أداء العمرة إلى معرفة التفاصيل الكالمة للاستعلام عن تأشيرة العمرة، حيث يمكن التمكن من ذلك من خلال خطوات بسيطة.

txt

حقيقة وقف رحلات العمرة خلال شهر فبراير المقبل

txt

أسعار العمرة لعام 2024.. 30 ألف جنيه لشهر شعبان وتختلف عن رمضان

خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة 

في البداية الدخول إلى  الموقع الرسمي الخاص بالتأشيرات من من هنا  

تحديد الجنسية التي تنتمي إليها.

تحديد رقم جواز السفر الخاص بك 

تحديد نوع التأشيرة وجهة القدوم.

النقر على اختيار المعتمرين 

إدخال الكود المرئي في المكان المخصص لك.

أخيرا  النقر على خانة الاستعلام.

محظورات الإحرام للرجال

 وفي سياق آخر هناك محظورات الإحرام للرجال، وهي تغطية الرأس أما الاستظلال بمظلة فلا مانع دون أن تلامس رأسه، أيضا لبس المخيط والمحيط مثل القميص والجبة والسروال.

محظورات الإحرام للمرأة

كما يحرم على المرأة عند أداء مناسك العمرة الشرعية الصحيحة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين .

مواد متعلقة

وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات

السعودية تستعد لموسم العمرة بإقامة المؤتمر الأول لقيادات قوات أمن العمرة
الجريدة الورقية