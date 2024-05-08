البنك الأهلي المصري يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية 2024

حصلت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري على جائزة أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط في مجال "المبادرة والتنوع" لعام 2024 وذلك من مؤسسة "LAW.COM International" الدولية المرموقة والتي تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الدولية وتمنح الجوائز المتعددة للفرق القانونية المميزة على مستوى دول العالم.

أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بحصول المجموعة القانونية على تلك الجائزة، مما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس أيضاً كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك، ويعزز ريادة البنك الأهلي المصري في التوافق مع افضل الممارسات والمعايير الدولية في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى وذلك في ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى في مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة، مشيرا الى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلي المصري وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال لتقديم أفضل الخدمات المصرفية..

وأضاف أشرف شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في الحصول على تلك الجائزة يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضي والدعم القانوني بالبنك، والتي عززت دور البنك الأهلي المصري في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر بما يعكس حجم التنوع والمبادرات التي يقدمها فريق العمل القانوني بالبنك الأهلي المصري للحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية .

وتسلم الجائزة الممنوحة للمجموعة القانونية طارق الغزالي مدير مكتب تمثيل البنك في دبي خلال الحدث السنوي الذي أُقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الخامس والعشرين من ابريل الماضي بحضور ممثلي الفرق والمجموعات القانونية العاملة في كبرى المؤسسات المالية والشركات والهيئات الدولية فضلاً عن مكاتب المحاماة الدولية العاملة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعد البنك الأهلي المصري هو المؤسسة المالية المصرية الوحيدة التي ترشحت للعديد من الجوائز في هذا الحدث الهام.

من الجدير بالذكر ان المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري قد حققت العديد من الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي وفازت بعدة جوائز منها:

جائزة أفضل مجموعة قانونية في مجال البنوك والتمويل لعام 2023 على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai الدولية المرموقة.

جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2022 على مستوى الفرق القانونية العاملة بمجال البنوك والخدمات المالية، بالشرق الأوسط وشمال افريقيا من مؤسسة Legal Community MENA الدولية المرموقة.