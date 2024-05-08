حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. بدأ منذ أمس الثلاثاء تلقي طلبات التصالح من المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، وفي سياق ذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.

قانون حماية الآثار

وتشمل الحالات التي لا يمكن بها التصالح التالي: عند البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وعند تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات، وللمنازل الآيلة للسقوط، ناهيك عن عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

كما تشمل حالات رفض التصالح، عند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، والتعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، فضلاً عن التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.

المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.

المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه، وفي القرى وتوابعها 3500 جنيه المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.

التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر يمكن التقديم على طلب التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات من هنا.