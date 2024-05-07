الثلاثاء 07 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المراكز التكنولوجية بالمنيا تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

طلبات التصالح
طلبات التصالح

بدأت المراكز التكنولوجية بمراكزومدن محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء ، تلقي طلبات المواطنين للتصالح في قضايا التعدي على الأراضي الزراعية.

 وأعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن جاهزية ورفع درجة الإستعداد التام بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة ، بإجمالي 9 مراكز على مستوى المحافظة؛ لبدء تلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء بدءاً من اليوم الثلاثاء  ٧ مايو الجارى ، وفقا لقانون التصالح الجديد ، مشدداً على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة  أمام المواطنين ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأكد محافظ المنيا ، على المتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية ، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول ، وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ولفت إلى أنه تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة ، والإنتهاء من تدريب الكوادر بالمراكز التكنولوجية ، ومسئولى المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ، ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات ،  لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقاً لرغبات المواطنين.

وشدد محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية ، وعلى مدار الساعة لإنتظام عمل اللجان بملفات التصالح ، وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، فضلاً عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح ، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد تابع الإستعدادات والتجهيزات النهائية ، للبدء في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في جميع المراكز التكنولوجية  بمراكز محافظة المنيا طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة ،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء  ، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين ، في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، وتاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص ، واللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي ، والمهندس محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، والمهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، والمحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة بني مزار ، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ، واحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة ، جاهزية جميع المراكز التكنولوجية لإستقبال طلبات المواطنين في ملف التصالح .

وسوف يتم المتابعة اللحظية من رؤساء المراكز وجميع قيادات المحافظة ، لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل ، وتسريع معدلات الأداء و تذليل جميع العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح ، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك."

الجريدة الورقية