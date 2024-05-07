المراكز التكنولوجية بالمنيا تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

بدأت المراكز التكنولوجية بمراكزومدن محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء ، تلقي طلبات المواطنين للتصالح في قضايا التعدي على الأراضي الزراعية.

وأعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن جاهزية ورفع درجة الإستعداد التام بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة ، بإجمالي 9 مراكز على مستوى المحافظة؛ لبدء تلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء بدءاً من اليوم الثلاثاء ٧ مايو الجارى ، وفقا لقانون التصالح الجديد ، مشدداً على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأكد محافظ المنيا ، على المتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية ، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول ، وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ولفت إلى أنه تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة ، والإنتهاء من تدريب الكوادر بالمراكز التكنولوجية ، ومسئولى المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ، ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات ، لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقاً لرغبات المواطنين.

وشدد محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية ، وعلى مدار الساعة لإنتظام عمل اللجان بملفات التصالح ، وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، فضلاً عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح ، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد تابع الإستعدادات والتجهيزات النهائية ، للبدء في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في جميع المراكز التكنولوجية بمراكز محافظة المنيا طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة ،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء ، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين ، في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، وتاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص ، واللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي ، والمهندس محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، والمهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، والمحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة بني مزار ، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ، واحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة ، جاهزية جميع المراكز التكنولوجية لإستقبال طلبات المواطنين في ملف التصالح .

وسوف يتم المتابعة اللحظية من رؤساء المراكز وجميع قيادات المحافظة ، لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل ، وتسريع معدلات الأداء و تذليل جميع العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح ، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك."