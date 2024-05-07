إقبال ملحوظ على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالإسماعيلية

قالت مصادر مسؤلة بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم مد فتح باب المراكز التكنولوجية بالإسماعيلية لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في اليوم الأول من بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين فى تقديم التصالح وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ .

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية توافد أعداد من المواطنين مع فتح أبواب المراكز التكنولوجية صباح اليوم .

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، عن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ، بالتوجه إلى المركز التكنولوجى التابع له المواطن وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها والتقدم بطلب التصالح وتقديم جميع المستندات المطلوبة ومنح مدة 60 يوما لاستيفاء تلك المستندات يعقبها قبول الطلب أو رفضه بعد مخاطبة الجهات الخارجية " الطيران المدنى، الزراعة، الحماية المدنية، التنسيق الحضارى"، وتبدأ إجراءات التنفيذ للطلبات المقبولة فيما يحق لذوى الطلبات المرفوضة التوجه إلى لجنة التظلمات لإعادة النظر فى الطلب.



ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتجهيز المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 9 مراكز وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين والإسراع فى الأداء ووضع لوحات إرشادية فى أماكن واضحة بالمراكز التكنولوجية تتضمن كيفية التقديم والإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة وأسعار التصالح، وتخصيص نوافذ محددة لتلقى طلبات التصالح بجانب متابعة سير العمل ونسبة الإنجاز على مستوى المحافظة باستمرار.