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الأربعاء 08 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

ريال مدريد وبايرن
ريال مدريد وبايرن ميونخ

يتأهب فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ مساء اليوم في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتكشف لغة الأرقام عن الصراع التاريخي الكبير بين الفريقين على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تشهد مواجهات الفريقين جانبًا من الندية والتنافس القوي.

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

وسبق أن تقابل ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ في 21 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز العملاق البافاري في 9 مباريات، وفاز الريال في مثلهم، وحضر التعادل في 3 مباريات.

ويأمل بايرن ميونخ تحقيق مفاجأة والفوز على الفريق الملكي في عقر داره وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من البطولة، وملاقاة مواطنه بوروسيا دورتموند الذي تأهل أمس على حساب باريس سان جيرمان.

على الجانب الأخر يبحث فريق ريال مدريد عن تحقيق لقبة الـ15 في دوري الأبطال واستعادة بطولته المفضلة والتي توج بها النسخة قبل الماضية، بينما يبحث البايرن عن سابع ألقابه في البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة الريال ضد البايرن عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.

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