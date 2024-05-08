تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

يتأهب فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ مساء اليوم في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتكشف لغة الأرقام عن الصراع التاريخي الكبير بين الفريقين على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تشهد مواجهات الفريقين جانبًا من الندية والتنافس القوي.

وسبق أن تقابل ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ في 21 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز العملاق البافاري في 9 مباريات، وفاز الريال في مثلهم، وحضر التعادل في 3 مباريات.

ويأمل بايرن ميونخ تحقيق مفاجأة والفوز على الفريق الملكي في عقر داره وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من البطولة، وملاقاة مواطنه بوروسيا دورتموند الذي تأهل أمس على حساب باريس سان جيرمان.

على الجانب الأخر يبحث فريق ريال مدريد عن تحقيق لقبة الـ15 في دوري الأبطال واستعادة بطولته المفضلة والتي توج بها النسخة قبل الماضية، بينما يبحث البايرن عن سابع ألقابه في البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة الريال ضد البايرن عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.