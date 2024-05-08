تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني توماس توخيل على تشكيل بايرن ميونخ الذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأمل البايرن في تحقيق مفاجأة والفوز على الفريق الملكي في عقر داره وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من البطولة، وملاقاة مواطنه بوروسيا دورتموند الذي تأهل أمس على حساب باريس سان جيرمان.

ونجح بايرن ميونخ في بلوغ الدور الحالي من دوري الأبطال على حساب أرسنال الإنجليزي، بينما تأهل الريال لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد

حارس المرمي: مانويل نوير.

الدفاع: أوباميكانو - إيرك داير - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

الوسط: جوريتسكا - كيميتش - جمال موسيالا.

الهجوم: هاري كين - توماس مولر - ساني.