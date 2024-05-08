عاجل
ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31 استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال جنوب رفح فجر اليوم استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بحي الزيتون
الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

استقر المدير الفني كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الأساسي الذي سيدفع به في مباراة بايرن ميونخ اليوم بدوري أبطال أوروبا.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب سانتياغو برنابيو في إسبانيا لمتابعة المباراة المرتقبة بين ريال مدريد و بايرن ميونخ في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

txt

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم بدوري أبطال أوروبا

txt

توخيل يتلقي نبأ سار قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية وملاقاة بوروسيا دورتموند الذي تأهل أمس بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح الريال في بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما تأهل بايرن ميونخ للدور الحالي على حساب أرسنال الإنجليزي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ :

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

الدفاع: ميندي - ميليتاو - أنطونيو رودريجو - داني كارفخال.

الوسط: كامافينجا - توني كروس - فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلنجهام - رودريجو جويس.

الجريدة الورقية