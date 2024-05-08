تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الأساسي الذي سيدفع به في مباراة بايرن ميونخ اليوم بدوري أبطال أوروبا.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب سانتياغو برنابيو في إسبانيا لمتابعة المباراة المرتقبة بين ريال مدريد و بايرن ميونخ في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية وملاقاة بوروسيا دورتموند الذي تأهل أمس بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح الريال في بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما تأهل بايرن ميونخ للدور الحالي على حساب أرسنال الإنجليزي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ :

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

الدفاع: ميندي - ميليتاو - أنطونيو رودريجو - داني كارفخال.

الوسط: كامافينجا - توني كروس - فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلنجهام - رودريجو جويس.