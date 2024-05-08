اليوم.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة العبور

لأعمال الصيانة..

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان لها عن قطع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدة مناطق بمدينة العبور التابعة إداريا لمحافظة القليوبية.

أشار البيان الصحفي التي نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية - نقلاً عن شركة الكهرباء يرجى العلم أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء 8- 5- 2024 من الساعة الـ 10 صباحأ حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.



كما أن المناطق المتأثرة بالفصل هي (الحى الخامس- الحى السادس)، اكشاك أرقام (7-9-11-12-13 / 2 ب)، (4-5-6-7/ 1 أ)، وفى البلوكات الاتية: (16008-16009-16013-16015-16030-16031)-(14036-14037-14038-14039-14040).

وطالبت شركة الكهرباء المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع.