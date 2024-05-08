ياسمين عبدالعزيز تتناول البصل والفسيح على الهواء وتكشف كواليس أكلها ضفدعة (فيديو)

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على الهواء وهي تتناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر على الهواء، بصحبة الإعلامية إسعاد يونس.

وأكدت ياسمين عبدالعزيز خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، على فضائية “دي إم سي”، مساء اليوم : "ما بعرفش الفرق بين الرنجة والملوحة أنا باكل بس والفسيخ ضارب في نافوخي".



وتابعت ياسمين عبدالعزيز : "ليَّ أكلات غريبة باكلها بس لغاية دلوقتِ مجنونة بيها زي العدس بالأرز والبيض المدحرج ودي من أكلاتي المفضلة، وبحب المكرونة الصغيرة المحمرة مع الكبدة"، مشيرة: "أمي كانت بتعرف تطبخ وانا طلعت ولادي يحبوا الأكل اللي أنا بعمله".



وأكدت ياسمين عبدالعزيز: “أكلت مرة ضفدعة وأنا ما أعرفش وكنت مفكرة إنها فراخ وبطني كانت خلاص وما كررتش الأكلة دي تاني”

أثارت النجمة ياسمين عبدالعزيز جدلاً واسعاً، بعد دخولها في نوبة بكاء شديدة علي الهواء، بسبب أزمة طلاقها، معبرة عن حالة الحب التي جمعتها مع الفنان احمد العوضي، وعن قصة الإنفصال وألم الفراق، كما إنها تحدثت عن بداياتها الفنية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، والكواليس والأسرار الخاصة بحياتها الشخصية.

انهيار ياسمين عبدالعزيز من البكاء وهي تروى تفاصيل انفصالها عن العوضي



أكدت ياسمين عبدالعزيز عن سبب انفصالهما، وأثناء حديثها عنه لم تتمالك نفسها وانهارت من البكاء، معلقه: "انفصلنا عشان ربنا عايز كده، وعملت عمره وصليت استخارة، لكن ربنا أراد يحصل بينا كده".





تابعت ياسمين عبدالعزيز في حديثها: "أنا بقيت رقيقة أوي، مكنتش كده والله، لما حبيت أحمد اكتشفت أن أنا مكنتش بحب قبل كده، إن الحب اللي قبل كده ده أنا محبتش، أن أحمد أول حب في حياتي، وكنت فاكرة أن قبل كده ده حب، لا مكانش حب لأ هو الحب الحقيقي أحمد، وبعد ما عملت استخارة وروحت عملت عمرة ودعيت ربنا اللي رايده هيكون، وأنا ربنا عايز يمشيني في السكة دي أنا راضية واللي هو عايزه يكون، وحتى لو كان عايز يدخلني في سكة مش على رغبتي لأ هو اللي شايف مش ممكن يكون ده خير".



وأستكملت ياسمين عبدالعزيز حديثها عن تفاصيل علاقتها بألأحمد العوضي، قائلة: "وأنا عارفة أن أحمد بيحبني على فكرة، وهو عارف إني مش بس بحبه، دا أنا بعشقة، وبعيدًا أن فيه سبب من الأسباب مينفعش نتكلم فيه ومش خيانة، عشان في ناس مؤذية كتير، ده في ناس مورهمش حاجة غير أنهم يؤذوني بس بقالهم سنين، وأنا مش هينفع أتكلم في تفاصيل، والجمهور الناس الحقيقية اللي بتحبنا هي حبانا مع بعض، وفيه بقى الناس الشريرة اللي بتسخن وفيه ناس قلبها أسود ميقدروش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض عشان هما ميعرفوش يعني أيه حب، جواهم كره محبوش فميعرفوش يعني ايه حب".