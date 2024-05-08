اليوم.. محاكمة المتهم بالتحرش وهتك عرض فتاة في مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وهتك عرضها داخل أحد محال مدينة نصر.

محاكمة المتهم بالتحرش وهتك عرض فتاة في مدينة نصر

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسنين زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

وقدم دفاع المتهم طلبات إلى هيئة المحكمة، من شهادات وتقارير من مستشفي الدمرداش العام، لثبوت عدم سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف الدفاع التقارير تثبت بان المتهم مريض نفسي يعاني من اضطرابات نفسية تجعله يفقد الاتصال بالواقع لم يدرك ما يفعله، ولذلك من ضمن اعترافات المتهم أمام النيابة العامة بالواقعة يدل على اختلالات شديدة في الشخص ولذلك طلبت ببراءة المتهم نظرًا لكونه مريضًا.

وكانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض فتاة في مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 21721 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2025 لسنة 2023، عن قيام المتهم «عمرو ع،» بالتحرش بفتاة وهتك عرض اثناء وقوفها داخل محل لشراء بعض الالتزامات، فتعدى عليها ولمس جسمها، خلالها قامت بالصراخ وعلى الفور عمال المح ابلغوا النجدة وتمكنوا من القبض على المتهم، بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة.